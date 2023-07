Kollision mit LKW Pkw-Lenker kam bei Unfall in Villach unverschuldet ums Leben

Der 44-Jährige hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren Foto: APA (dpa)

E in 44-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagnachmittag bei einem tragischen Unfall im Bereich des Warmbads Villach ums Leben gekommen. Um 16.50 Uhr war eine 20-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land mit ihrem Pkw auf der Villacher Straße B86 in einer lang gezogenen Rechtskurve über die Sperrlinie gekommen und gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt, teilte Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Durch die Kollision wurde die Lenkung und die linke Vorderachse des Lkw schwer beschädigt, sodass der Lkw nicht mehr lenkbar war. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei erlitt der 44-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach-Land tödliche Verletzungen. Die 20-jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit der Rettung ins LKH Villach gebracht. Der 25-jährige Lkw-Lenker wurde leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.