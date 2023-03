Kombination Kombinierer Lamparter erstmals Gesamtweltcupsieger

J ohannes Lamparter hat sich erstmals zum Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination gekrönt. Der 21-jährige Tiroler sicherte sich beim Saisonfinale in Lahti am Samstag mit dem elften Platz zum ersten Mal in seiner Karriere die große Kristallkugel. Den Sieg in Finnland holte sich WM-Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, Sprung-Sieger Kristjan Ilves (+1,7 Sek.) wurde überraschend Zweiter vor dem Norweger Jens Luraas Oftebro (+55,0).