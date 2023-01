ÖSV Kombinierer Lamparter und Rehrl springen zu Doppelsieg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lamparter sprang in Klingenthal nach ganz vorne Foto: APA/BARBARA GINDL

J ohannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl haben beim speziellen ersten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in Klingenthal einen ÖSV-Doppelsieg gelandet. Bei wechselnden Windverhältnissen schafften beide am Sonntag in der Früh noch den Sprung nach ganz vorne. Der Bewerb hatte wegen Windböen am Samstag mit einem Massenstart-Langlaufrennen begonnen. Lamparter und Rehrl hatten da die Ränge vier und 23 belegt.