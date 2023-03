Weltmeisterschaft Kombinierer Rehrl fällt bei WM für Großschanzen-Einzel aus

Nach Gewinn der Bronzemedaille ging für Franz-Josef Rehrl nichts mehr Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

F ür Franz-Josef Rehrl ist es sich für den WM-Großschanzenbewerb nicht mehr ausgegangen. Der Dritte des Kombinationsbewerbs von der Normalschanze ist am Freitag aus dem ÖSV-WM-Quartier in Latschach in Kärnten abgereist, nachdem er erneut leichtes Fieber bekommen hat. Der 29-Jährige war in der Nacht nach seinem Bronze-Coup erkrankt und konnte daher tags darauf am Sonntag in Planica nicht im Mixed dabei sein. Auch Österreichs Bronze-Equipe am Mittwoch war ohne ihn unterwegs.