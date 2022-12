Nordische Kombination Kombiniererin Hirner verpasst in Ramsau als Vierte Podest

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lisa Hirner will wieder aufs Stockerl Foto: APA/BARBARA GINDL

L isa Hirner hat beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen in Ramsau das Podest verpasst. Die von einer Verkühlung geschwächte Steirerin erreichte am Samstag den vierten Platz, nachdem sie tags zuvor als Zweite ihr bestes Weltcup-Resultat überhaupt geschafft hatte. Einen Start-Ziel-Sieg sicherte sich wie schon am Freitag die norwegische Dominatorin Gyda Westvold Hansen klar vor der Italienerin Annika Sieff (+1:01,7) und der Deutschen Nathalie Armbruster (+1:04,7).