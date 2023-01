Zweitägige Klausur der NEOS-Bundespartei in Mauerbach

Werbung

Die Spitze der Bundespartei trifft Dienstag und Mittwoch dort mit den Landessprechern und Landesgeschäftsführern zusammen. Dabei sollen inhaltliche Positionierungen geschärft werden.

Daneben steht auch Organisatorisches am Programm. Die Pinken werden sich auf die bevorstehenden Wahlkämpfe in den kommenden zwei Jahren vorbereiten und interne Abläufe optimieren, wie es gegenüber der APA hieß. Neben der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner stehen in diesem Jahr noch Urnengänge in Kärnten (5. März) und Salzburg (23. April) im Kalender, ehe 2024 dann regulär die nächste Nationalratswahl über die Bühne geht.

Die inhaltlichen Ergebnisse der Klausur wollen die Pinken dann am zweiten Tag vorstellen. Für Mittwoch ist eine Pressekonferenz für 12.30 Uhr geplant.