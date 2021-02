Der 28-jährige Angreifer spielte zuletzt für den deutschen Zweiligisten Karlsruher SC. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, auf Djuricins Wunsch wurde dieser jedoch schon mit 31. Jänner 2021 aufgelöst. Dadurch stand einem Wechsel zum aktuellen Tabellensiebenten in die Heimat nichts mehr im Wege.

"Nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi wollten wir reagieren, jetzt haben alle Rahmenbedingungen gepasst. Mit Marco haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, um die Mannschaft qualitativ auf der Angreiferposition zu verstärken. Wir bekommen einen erfahrenen Spieler, der die Liga kennt und von da her auch nur wenig Anlaufzeit benötigen wird", wurde Trainer Peter Stöger in der Austria-Aussendung zitiert.

Djuricin kickt nun erstmals als Profi in seiner Heimatstadt Wien, "aber zugleich ist es auch eine Rückkehr, da ich ja schon in der U14 u.a. mit David Alaba hier gespielt habe", verwies der Sohn von Ex-Rapid-Trainer Goran Djuricin auf seine Austria-Vergangenheit. In der Bundesliga spielte er bisher für Sturm Graz (2013 bis 2014) und im Frühjahr 2015 für Red Bull Salzburg. Djuricin wird in Anlehnung an sein Geburtsjahr mit der Nummer 92 für die Favoritner auflaufen.