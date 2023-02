Tod Komponist Friedrich Cerha gestorben

D er große österreichische Komponist Friedrich Cerha ist heute, Dienstag, in den frühen Morgenstunden in einem Wiener Spital gestorben. Das gab die Familie gegenüber der APA bekannt. Cerha, der die europäische Avantgardemusik der Nachkriegszeit wesentlich mitgeprägt hat und auch als Dirigent und Wissenschafter tätig war, hätte am Freitag (17. Februar) seinen 97. Geburtstag gefeiert.