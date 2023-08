Fußball Konate verlängert bei Salzburg vorzeitig bis 2028

Konate bejubelte bereits einige Treffer für Salzburg Foto: APA/KRUGFOTO

K arim Konate hat seinen Vertrag bei Red Bull Salzburg vorzeitig bis Juni 2028 verlängert. Das gab der Fußball-Serienmeister am Montagnachmittag bekannt. Der 19-jährige Angreifer stellte seine Klasse in der noch jungen Bundesliga-Saison einige Male unter Beweis und führt mit vier Treffern die Torschützenliste an. Zudem verbuchte er bereits acht Einsätze für die die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste.

Konate wechselte erst vor einem Jahr in die Mozartstadt und spielte zunächst für den Kooperationsverein FC Lieferung (18 Spiele/15 Tore) und die Salzburger UEFA-Youth-League-Mannschaft (7 Spiele/6 Tore). Gegen Ende der abgelaufenen Saison schaffte er den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft, insgesamt knipste er für die "Bullen" in 14 Spielen neun Mal und steuerte drei Assists bei. "Ich bin noch ein junger Spieler, der sehr weit von seiner Heimat weg ist. Deshalb tut es mir sehr gut, dass ich bei Salzburg so viel Vertrauen erhalte. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein weiterer Beweis dafür", sagte Konate, der alles daran setzten werde, das Vertrauen zurückzuzahlen, um mit dem Club erfolgreich zu sein.