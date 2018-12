„Diese Vorgangsweise ist nicht tragbar. Deshalb fordern die Sozialistische Jugend, die Aktion kritischer Schüler_innen, die Junge Generation und die Junge Linke den Rücktritt von Gottfried Waldhäusl“, heißt es in einer Aussendung der Sozialistischen Jugend Niederösterreichs. Deren Landesvorsitzende Melanie Zvonik: „Die FPÖ hat durch die widerwärtige Politik in NÖ eine Grenze überschritten und ein neues Level an Grausamkeit erreicht. Jugendliche und Kinder hinter Stacheldraht einzusperren erinnert an dunkle Zeiten der Vergangenheit. Das ist menschenverachtend und auch rechtswidrig.“

Der Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ NÖ, Michael Kögl schlägt in dieselbe Kerbe. „Ein Landesrat, der offenbar nichts von rechtsstaatlichen Prinzipien hält“, sei falsch am Platz.

Sanea Hertlein Landesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen Niederösterreich ergänzt: „Waldhäusl ist in der Vergangenheit schon mit bizarren Forderungen an die Öffentlichkeit getreten. Das Quartier in Drasenhofen sprengt nun den Rahmen des Akzeptierbaren. Waldhäusl ist nicht mehr länger tragbar für das Land Niederösterreich und tritt unsere Werte der Hilfsbereitschaft und Toleranz mit Füßen.“

Die Forderungen der Jugendorganisationen werden von den Kinderfreunden NÖ, der Asyl Koordination, aufstehn, der Volkshilfe und der Jungen Generation NÖ unterstützt.

Alle gemeinsam rufen zu einer gemeinsamen Kundgebung am 4. Dezember um 10.00 vor dem Landhaus St.Pölten auf.

NEOS-Collini: „Gegen internationales Recht“

„Frau Landeshauptfrau, wie lange wollen Sie hier noch zuschauen, wie der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird?“, richtet NEOS-Landessprecherin Indra Collini eine Frage an Johanna Mikl-Leitner. „Dass Waldhäusl nun Minderjährige in einer Art Straflager festhalten lässt, obwohl es weder Anklagen noch Urteile gibt, verstößt gegen österreichisches und internationales Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Armutszeugnis, für das die FPÖ ebenso die Verantwortung trägt wie die ÖVP. Frau Landeshauptfrau, die Zeit des Wartens und Prüfens ist vorbei. Hören Sie auf ihren Bürgermeister in Drasenhofen, der dieses Straflager als Schande für Österreich bezeichnet, und setzen Sie diesen Landesrat endlich vor die Tür!“

Und die Causa zeige laut Collini ein Kompetenzproblem: „Für die Fachaufsicht von Kindern und Jugendlichen sind in Niederösterreich nicht dieselben zuständig wie für die Unterbringung. Das führt dazu, dass niemand in diesem Kompetenz-Wirr-Warr Verantwortung übernimmt – schon gar nicht die Landeshautpfrau.“ Darüber hinaus sei die Rolle jener privaten Sicherheitsfirma zu prüfen, deren Mitarbeiter Jugendliche festhalten.

FPÖ-Landbauer: „Vorzeigeprojekt“

„Drasenhofen ist ein Vorzeigeprojekt für die Unterbringung auffälliger Asylwerber“, unterstützt FPÖ- Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer die Vorgehensweise seines Parteikollegen Gottfried Waldhäusl. „Bisher gab es eine derartige Unterkunft in Niederösterreich nicht. Wir Freiheitliche schaffen Lösungen, anstatt wegzuschauen und die Probleme schönzureden" sagt Landbauer. Die FPÖ NÖ steht hinter den gesetzten Maßnahmen.

„In der Unterkunft in Drasenhofen werden vor allem jene Asylwerber untergebracht, die bei der Vernachlässigung ihrer Pflichten den rechtlichen Rahmen mehr als ausgedehnt haben“, weiß Landbauer. „Viele haben durch ihr Verhalten frühere Unterkunftgeber überfordert und sind immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten.“

Auch der Vorwurf der SPÖ, es handle sich um ein Internierungslager, sei völlig realitätsfremd: „Die Vorstellung, dass es sich bei den Bewohnern der Asylunterkunft um harmlose Kinder handelt, ist schlicht und ergreifend völlig falsch“, stellt Landbauer klar. „Ein großer Teil wird mit Erreichen der Volljährigkeit abgeschoben, bis dahin garantieren die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen die rasche Entschärfung von Konflikten!“