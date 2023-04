Konflikte UNO schlägt Russland Verbesserung des Getreideabkommens vor

Außenminister Lawrow soll Guterres' Vorschlag Putin übergeben Foto: APA/Reuters/dpa

U NO-Generalsekretär Antonio Guterres schlägt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Verbesserung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine vor. Der Vorschlag werde in einem Brief dargelegt, den Außenminister Sergej Lawrow Putin überbringen solle, sagte ein Sprecher. Das bereits mehrfach verlängerte Abkommen läuft am 18. Mai aus. Russland macht eine weitere Verlängerung von Erleichterungen für seine eigenen Agrar- und Düngemittelausfuhren abhängig.