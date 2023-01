Konsumentenschutzfrist Digitale Vignette für volle Gültigkeit bis Samstag kaufen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bei Onlinekauf erst nach 18 Tagen gültig Foto: APA/OTS/ASFINAG

D ie Autobahn-Jahresvignette 2022 ist noch bis Ende Jänner gültig. Wer sich 2023 für die digitale Variante entscheidet, muss diese bis Samstag kaufen, damit sie ab 1. Februar aktiviert ist. Daran erinnerte der Autobahnbetreiber Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung. Das liege an der Konsumentenschutzfrist, die Digitale Vignette ist nämlich erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Die Klebevignette - für 2023 purpurfarben - gilt dagegen ab dem Anbringen am Fahrzeug.