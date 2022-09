Schleppereibekämpfung Kontrollen an Grenze zur Slowakei angelaufen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Österreich beginnt Grenzkontrollen zur Slowakei (Archivbild) Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

A n den Grenzübergängen zur Slowakei sind am Donnerstag die am Vortag vom Innenministerium angekündigten Kontrollen aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens angelaufen. Die Polizei hat 200 Beamte aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Einsatz. Bei einem Lokalaugenschein der APA in der Früh bzw. am frühen Vormittag in Berg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) waren allfällige Wartezeiten bei der Einreise kurz.