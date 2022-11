Konzert Sean Paul forderte in Ischgl zum Arschwackeln auf

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Sean Paul eröffnete die Wintersaison Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er jamaikanische Dancehall-Musiker Sean Paul hat mitsamt Live-Band und zwei Tänzerinnen am Samstag die Ischgler Wintersaison eröffnet. Für die rund 13.000 Zuhörerinnen und Zuhörer am Konzertgelände bei der Silvrettabahn-Talstation kredenzte der 49-jährige eine Mischung aus alten Hits und neuen Songs, Arschwackelaufforderungen inklusive. Die auf der Bühne häufig in Szene gesetzten Frauenhintern mussten dabei auch die Abwesenheit der zahlreichen Gastsängerinnen ausgleichen.