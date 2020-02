Skifahrerin prallte in Kitzbühel gegen Baum .

Eine 15-jährige Skifahrerin hat am Samstag in Kitzbühel beim Zusammenprall mit einem Baum schwerste Kopf- und Oberkörperverletzungen erlitten. Die junge Serbin verlor auf einer rot markierten Piste am Hahnenkamm die Kontrolle über ihre Skier und fuhr in ein Waldstück. Nachdem ein Sicherheitsnetz sie nicht hatte stoppen können und sie ihren Helm verloren hatte, stieß die 15-Jährige gegen den Baum.