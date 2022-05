Korruption Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zwei Vertreter der Justiz im ÖVP-U-Ausschuss Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

M it dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek sind am Dienstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zwei hochrangige Vertreter der Justiz geladen, gegen die selbst ermittelt wird. Die Opposition sieht in ihnen Proponenten eines türkisen Netzwerkes innerhalb der heimischen Justiz.