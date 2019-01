Das würde für Wien rund 30 Mio. Passagiere bedeuten, für die ganze Gruppe rund 38 Mio.. Auch der Gewinn des börsennotierten Unternehmens soll um zehn Prozent zulegen. Finanzzahlen für 2018 gibt es zwar noch nicht, der Flughafen bestätigt aber, die Ankündigung (Guidance) von "über 148 Mio. Euro" für 2018 erreicht zu haben und verspricht zugleich für heuer einen weiteren Anstieg um zehn Prozent auf "über 165 Mio. Euro" Gewinn. Zugleich sollen rund 240 Mio. Euro investiert werden. Die Zahl der Arbeitsplätze soll auf 25.000 steigen.

Freuen dürfen sich die Aktionäre (vor allem Stadt Wien, Land Niederösterreich und der australische Fonds IFM), denn die Dividende für 2018 soll um 30 Prozent steigen, die Ausschüttungsquote von 50 auf 60 Prozent angehoben werden. Für 2017 waren knapp 60 Mio. Euro ausgeschüttet worden.

"Wachstumstreiber am Flughafen Wien waren vor allem Austrian Airlines, gefolgt von Laudamotion und der easyJet-Gruppe", teilte der Flughafen am Dienstag mit. Vor allem Billig-Airlines und die Langstrecke legten zu. 74 Fluglinien bedienen 205 Destinationen in 71 Ländern, wobei fast die Hälfte (47,5 Prozent) der Passagiere mit der AUA flogen. Die ganze Lufthansa-Gruppe kam auf rund 62 Prozent der Passagiere, Laudamotion auf 2,2 Prozent, die Easyjet-Gruppe auf 4,9 Prozent. Die Anzahl der Starts und Landungen stieg um 7,3 Prozent, das Frachtaufkommen um 2,6 Prozent auf 295.427 Tonnen.

