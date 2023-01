Skiflug-Weltcup Kraft nach Rang zwei am Sonntag Dritter auf dem Kulm

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Kraft wieder an der Spitze Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

S tefan Kraft hat am Sonntag nach dem zweiten Platz am Samstag auf dem Kulm mit Rang drei neuerlich einen Podestplatz geschafft. Der Salzburger landete bei Sonnenschein vor 6.300 Zuschauern bei 233 und 231 Metern, auf den norwegischen Doppel-Sieger Halvor Egner Granerud fehlten ihm am Ende 9,1 Punkte, auf den zweitplatzierten Slowenen Timi Zajc fünf. Mit Jan Hörl und Manuel Fettner auf den Rängen fünf und sieben kamen zwei weiteren ÖSV-Springer in die Top Ten.