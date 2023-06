Kontinentale Spiele Kraft sagt Skisprung-Teilnahme ab

Ö sterreichs Skisprung-Ass Stefan Kraft wird bei den European Games in Polen nicht am Start stehen. Der 30-Jährige sagte seine Teilnahme am Montag "schweren Herzens" ab, wie das ÖOC verlautete. "Ich bin noch nicht in der Form, die es braucht, um bei einem olympischen Event guten Gewissens mitzuspringen", wurde der Team-Olympiasieger von Peking 2022 zitiert. Kraft war nach einer sechswöchigen Weltreise erst Anfang Juni wieder ins Training eingestiegen.

Fünf Entscheidungen auf der Matte stehen in Zakopane auf dem Programm. Bei den Männern bleiben somit noch die Team-Olympiasieger Manuel Fettner und Jan Hörl sowie Markus Müller und Daniel Tschofenig. Bei den Frauen sind Sara Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger und Hannah Wiegele dabei. Am 27. (Frauen) und 28. Juni finden die Normalschanzen-Bewerbe statt, nach dem Mixed (29. Juni) folgen noch die Konkurrenzen von der Großschanze.