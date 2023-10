Wien-Terror Kranzniederlegungen am Jahrestag des Terroranschlags in Wien

Bei dem Anschlag vor drei Jahren wurden vier Menschen getötet. Foto: APA/KLAUS TITZER

D ie Regierungsspitze wird am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien vor drei Jahren gedenken. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden am Donnerstag beim Gedenkstein auf dem Desider-Friedmann-Platz in der Innenstadt zwei Kränze niederlegen. Bei dem Terroranschlag wurden vier Menschen getötet und mehr als 20 zum Teil schwer verletzt.