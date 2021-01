"Am Kreischberg ist es extrem knapp hergegangen, dort sind die ersten fünf Fahrerinnen innerhalb von 3,6 Punkten gelegen. Ich gehe davon aus, dass das in Laax nicht viel anders sein wird", sagte Gasser vor ihrem Halbfinaleinsatz am Mittwoch. Neben einem japanischen Trio um Reira Iwabuchi und Kreischberg-Siegerin Zoi Sadowski-Synnott aus Neuseeland wird auch die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA) besonders zu beachten sein. In der Halfpipe ist aufgrund der starken Besetzung inklusive US-Legende Shaun White ebenso hochkarätige Action garantiert.

Big-Air-Olympiasiegerin Gasser und Millauer haben vor der Reise in die Schweiz noch ein Training auf dem Lande-Airbag am Kreischberg absolviert. "Ich bin froh, dass ich noch einige Sprünge machen konnte. Jetzt hoffe ich, dass in dieser Woche auch das Wetter mitspielt, denn bei Gegenwind kommt man hier bei den Kickern nur schwer in die Landungen", erklärte Gasser. Millauer muss sich bereits am (heutigen) Dienstag in der Qualifikation beweisen.