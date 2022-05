Ukraine-Krieg Kreml meldet "vollständige Befreiung" des Asowstal-Werks

Das zerstörte Stahlwerk in Mariupol Foto: APA/Reuters

I n der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben nun alle Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk Asowstal ergeben. Die Industriezone und die Stadt seien damit vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagabend mit. Es seien insgesamt 2.439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen. Am Freitag kam die letzte Gruppe von 531 Kämpfern auf dem Werksgelände in Gefangenschaft.