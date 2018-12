Am Abend gegen 21.30 Uhr versuchte der 18-jährige Afghane laut Polizei, sich in einem Vierstern-Hotel in der Bezirkshauptstadt St. Veit einzumieten. Er wurde festgenommen.

Der Kärntner Portier verlangte von dem potenziellen Gast wie üblich einen Ausweis. Der junge Mann wies sich zunächst mit einer Flüchtlingskarte aus. Als das dem Portier nicht reichte, legte er die Ausgangsbestätigung der Haftanstalt vor.

Die darauf vermerkte Ausgangszeit war allerdings bereits abgelaufen, wie der Hotel-Mitarbeiter bemerkte. Also rief er die Polizei, die Beamten brachten den 18-Jährigen in die Justizanstalt Klagenfurt.