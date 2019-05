Update um 15.15 Uhr:

Noch vor der Mittagspause werden die Anträge (Ergänzungsgutachten und weitere Zeugenladungen) von Verteidiger Hirtzberger von dem Richtersenat abgewiesen.

Opfer: „Habe ihn angefleht, den Kindern nichts zu tun!“

Nach der Pause geht es mit der Einvernahme des Opfers weiter. Über Video können die Geschworenen die Aussagen der 49-jährigen Ehefrau hören. Sie spricht von ihrem Mann als liebevollen, pflichtbewussten und fürsorglichen Familienvater. Es habe in den 14 Ehejahren wenig Streit gegeben. Er sei immer für die Familie da gewesen, und er habe auch immer alles für sie getan. Die Zerstörung des Wohnhauses durch den Brand habe ihn völlig aus der Bahn geworfen: „Das Haus war sein Lebenswerk. Viele Möbel waren selbst angefertigt und die wurden vor seinen Augen entsorgt. Aber wir hätten den Wiederaufbau schaffen können. Der Schaden war durch die Versicherung gedeckt. Er war überfordert und zwiegespalten. Auf der einen Seite glaubte er nicht, dass wir es schaffen können, auf der anderen Seite hat er gemacht und getan“, versucht die 49-Jährige, den Charakter und den damaligen Gemütszustand des Gatten zu beschreiben.

Dann muss sie die Schreckensminuten des Angriffs noch einmal durchleben. Sie habe geschlafen, dann habe sie ein Schmerz geweckt. Erst habe sie an Faustschläge des Mannes gedacht, schildert sie mit stockender Stimme. Erst später, als sie am Boden gekauert sei, habe sie realisiert, dass ihr Mann auf sie eingestochen hat. Wie oft, kann sie nicht genau sagen, schätzt so an die acht Male. Als er ankündigte, alle zu töten, habe sie nur gefleht, dass er den Kindern nichts tue. Später, nach der heftigen Gegenwehr sei er zu sich gekommen und habe auf ihr Flehen die Rettung angerufen und deren telefonische Anweisungen an Hilfeleistungen befolgt.

Unter Tränen erzählt die Frau, dass sie und die Kinder nicht verstehen, warum der 50-Jährige das gemacht hat. Dann liest sie einige Zeilen der Kinder an den Vater vor: „Wir lieben dich und hoffen, dass du die nötige Hilfe bekommst!“ Die Kinder und die Ehefrau befinden sich ebenfalls in psychologischer Behandlung, stehen aber nach wie vor zu dem 50-Jährigen.

Rücktritt vom Mordversuch?

Für die Geschworenen stellen sich nach dem Beweisverfahren entscheidende Fragen: War der 50-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig? Soll er in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden? Verwarf der Rohrendorfer seine Tötungspläne und hat statt eines Mordversuchs eine absichtlich schwere Körperverletzung begangen?

Für Staatsanwalt Franz Hütter war es versuchter Mord. Er meint zu den Geschworenen: „Sie haben heute ein eigenartiges Verfahren erlebt. Der Angeklagte, im Ermittlungsverfahren noch geständig, fährt heute die Mitleidsschiene und will nicht mehr verurteilt werden. Auch das Opfer will keine Verurteilung mehr. Er ist seelisch nicht hochgradig erkrankt und nach einem gescheiterten Mord ist ein Rücktritt vom Versuch nicht möglich!“

Verteidiger HIrtzberger sieht es hingegen anders: Er versucht, bei den Geschworenen Zweifel am Geisteszustand des 50-Jährigen zum Tatzeitpunkt zu wecken und will sie auch davon überzeugen, dass der Rohrendorfer sein Vorhaben, seine Frau zu erstechen, freiwillig aufgegeben und ihr letztlich dann das Leben durch seine Hilfeleistung gerettet hat. Körperverletzung ja, aber kein Mordversuch. Er ist kein feiger, heimtückischer Mörder. Dann pocht er erneut auf ein ergänzendes Gutachten eines psychologischen Experten.

Die Geschworenen ziehen sich um 15,15 Uhr zur Urteilsberatung zurück.

Wir hatten am Vormittag berichtet:

Der 50-jährige Rohrendorfer gibt vor dem Schwurgericht zu, dass er auf seine 49-jährige Ehefrau mehrfach eingestochen hat. Er bekennt sich aber im Sinne der Angeklagte für „nicht schuldig“: Er gibt Körperverletzungen zu, will aber keinen Mordversuch begangen haben.

Laut Verteidiger Christian Hirtzberger habe der zweifache Familienvater nach den ersten Attacken erkannt, dass das „Irrsinn“ sei, und er habe deshalb den Tötungsplan aufgegeben. Der Verteidiger macht Rücktritt vom Versuch geltend und will mit einem beantragten Ergänzungsgutachten untermauern, dass der 50-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war im Gegensatz zum Befund des psychiatrischen Gerichtsgutachters.

„Warum haben Sie Ihrer Frau ins Herz gestochen?“, will Richter Gerhard Wittmann wissen.

„Irgendwie waren da Gedanken, das muss ich tun. Ich war in einem Zustand, wo ich nicht mehr gewusst habe, was ich tue. Etwas war in mir. Ich wollte alle töten, wie bei einem Flugzeugabsturz. Mir ging es damals nicht sehr gut. Ich hatte nach dem Hausbrand keine Kraft mehr und wusste nicht, wie es weitergehen soll, hegte Selbstmordgedanken. Ich wollte meine Frau aber nicht alleine lassen“, schildert der 50-Jährige. Letztlich erklärt der Angeklagte, er habe der schwerverletzten Ehefrau das Leben gerettet, weil er die Rettung alarmierte und deren telefonische Anweisungen befolgt habe.

„Sie ist die Liebe meines Lebens“

Seine Familie sei alles für ihn gewesen. Der Angeklagte schildert von einem harmonischen Familienleben, erinnert sich an glückliche Zeiten mit den beiden Töchtern (heute 12 und 14 Jahre) und seiner größten Liebe, seiner Ehefrau. Nachdem das Wohnhaus abgebrannt sei, habe er sich vom Job freistellen lassen, um einen schnellen Wiederaufbau zu ermöglichen. Warum ihn dann Tötungsgedanken überkommen und gequält haben, will er nicht wissen und beteuert unter Tränen einen Zustand der Verwirrung.

„Sie war die Liebe meines Lebens. Die beste Frau die ich bekommen konnte. Wir waren eine liebe, normale Familie“, sagt er mit stockender Stimme und beteuert: „Ich war nicht mehr ich selbst“.

Nach der Bluttat sei er letztlich in ein Wiener Spital gekommen: „Dort bin ich bis heute in Therapie. Besucht werde ich von Familienangehörigen, meiner Frau und den Kindern.“

„Welchen psychischen Eindruck machte der 50-Jährige acht Stunden nach der Tat auf Sie?“, will der Richter von den Ermittlern wissen. Er habe betroffen gewirkt, angeschlagen, aber er habe den Ablauf der Tat lückenlos geschildert. Der Rohrendorfer habe auch erklärt, dass er sich die Tötung gedanklich einfacher vorgestellt und er nur mit einem Herzstich gerechnet habe, sagt ein Beamter.

Verteidiger legt Arztbrief vor

In einem Arztbrief, den Verteidiger Christian Hirtzberger dem Richtersenat vorlegt, wird mitgeteilt, dass der Angeklagter psychisch krank sei und weiterer Behandlung bedürfe. Der Verteidiger beantragt ein psychiatrisches Ergänzungsgutachten, um zu beweisen, dass der Rohrendorfer zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen ist.

Psychiatrischer Gerichtsgutachter: „Er hat keine schwere Störung und war zum Tatzeitpunkt schuldfähig!“

Der psychiatrischen Gerichtssachverständige Richard Billeth befindet den 50-Jährigen für schuldfähig zum Vorfallszeitpunkt: „Beteuerte Wahnvorstellungen sind medizinisch nicht haltbar. Es gib keinerlei Hinweise auf psychotische oder schizophrene Erkrankungen, kein Drogenproblem, keinen Hirnschaden oder Demenz. Es sind auch keine schweren Persönlichkeitsstörungen, die eine so schwere Bluttat auslösen können, feststellbar“, hält Billeth an seiner Expertise fest: „Zurechnungsfähig. Er hat über mehrere Tage Mordgedanken gehegt, die Tat geplant und mehrfach zugestochen. Von aufgehobener Einsichtsfähigkeit kann nicht gesprochen werden . Er hat keinesfalls eine schwere psychiatrische Störung. Er ist nur leicht depressiv.“

Verteidiger Hirtzberger kontert auf das Gutachten von Billeth mit Anträgen: Er beantragt die Ladung mehrerer Zeugen, deren Angaben beweisen sollen, dass der Rohrendorfer einen Tag vor der Bluttat eine tiefgreifende psychische Störung aufgewiesen hat. Weiters beantragt er die Einholung eines weiteren Gutachtens.

Der Richtersenat zieht sich zur Beratung zurück.