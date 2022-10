Krems: Wahllokal wegen Rosenkranz im Zentrum des Interesses

Werbung

Bestens gelaunt kam der FPÖ-Mann kurz vor 10 Uhr gemeinsam mit seiner Gattin Susanne und Hund "Hecki" sowie des aus Krems stammenden Mitarbeiters Volker Höferl zu Fuß von der nur wenige hundert Meter entfernten Wohnung zum Wahllokal.

Sieben Kamerateams, Polizeischutz

Dort herrschte ein Andrang wie nie zuvor. Es warteten bereits sieben Kamerateams - unter anderem von ORF, ATV, ServusTV und oe24 - auf den Kandidaten. Auch zwei Polizisten der Inspektion Krems waren wegen des erwarteten Andrangs abgestellt. Vor den Journalisten zeigte sich Rosenkranz in einer Bilanz über den Wahlkampf erfreut über den großen Einsatz seiner Mitarbeiter und die enorme Unterstützung seiner Familie. "Der blaue Himmel wird sich auch in den Wahlkuverts wiederfinden", zeigte er sich betont optimistisch.

Cut auf Nase nach Haushaltsunfall

Sein Ziel sei nach wie vor, so Rosenkranz, in die Stichwahl zu kommen. "Da ist es ganz egal wie viele Prozent herauskommen", meinte er auf Anfrage einer Fernsehjournalistin. "Entscheidend ist, dass ich dabei bin." Nach der Stimmabgabe beantwortete der Kandidat weitere Fragen. Nur der genaue Hergang des kleinen Unfalls im privaten Bereich (zwischen der Schlusskundgebung am Samstag und der Wahl), der zum Cut auf der Nase und einem Heftpflaster im Gesicht des Kremsers geführt hatte, gab es keine genaueren Angaben.

Kandidat empfahl Wachau-Ausflug

Dafür stellte Rosenkranz eine Frage an die Journalisten, nämlich, ob sie wenigstens die Zeit zwischen dem Vormittag und dem Finale in der Hofburg für ein paar Stunden in Krems und Umgebung nützen könnten. Auf Rückfrage, was er empfehlen würde, meinte der FPÖ-Frontmann: "Fahren Sie einfach in die Wachau, Richtung Dürnstein. Da sehen Sie dann schon die Weingärten, und wegen der Weinlese sind heute auch viele Winzer unterwegs."

Schweinsbraten mit der Familie

Auf dem Heimweg mit der aus einer Sicht künftigen "First Lady", der Kremser Stadträtin Susanne Rosenkranz, und dem künftigen "First Dog" erging noch an das Ehepaar Rosenkranz die Frage, wo man heute essen werde und was auf den Tisch komme. Susanne Rosenkranz: "Wir essen zu Hause mit der Familie. Und es gibt Schweinsbraten. Den habe ich gerade zuvor, bevor wir wählen gegangen sind, ins Rohr geschoben."