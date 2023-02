Skispringen Kreuzer und Pinkelnig feiern Doppelsieg in Hinzenbach

Wieder Jubel bei Kreuzer und Pinkelnig Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/Archivbild

C hiara Kreuzer hat den abschließenden Bewerb beim Heim-Weltcup der Skispringerinnen in Hinzenbach hauchdünn vor Eva Pinkelnig gewonnen. Die Salzburgerin setzte sich am Samstag in Oberösterreich mit einem Abstand von 0,1 Punkten vor der Weltcupspitzenreiterin aus Vorarlberg durch, es war der erste rot-weiß-rote Doppelsieg in dieser Saison. Für Kreuzer war es ihr siebenter Weltcupsieg, der erste in diesem Winter. Dritte wurde die Japanerin Nozomi Maruyama (-0,8 Punkte).