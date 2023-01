Krieg London will Challenger-Kampfpanzer an Ukraine abgeben

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ukrainischer Präsident Selenskyj sprach mit britischem Premier Foto: APA/dpa/Reuters

G roßbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Abwehr des russischen Angriffskriegs zur Verfügung stellen. Das sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie der britische Regierungssitz Downing Street am Samstag in London mitteilte. Selenskyj dankte Sunak via Twitter für seine Unterstützung und betonte, die Entscheidung werde "das richtige Signal an andere Partner aussenden".