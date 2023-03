Krieg Polen liefert in Kürze vier Kampfjets an die Ukraine

Zwei MiG-29-Kampfjets bei einer NATO-Übung in Polen im Vorjahr Foto: APA/AFP

P olen will schon sehr bald erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. "In den kommenden Tagen werden wir (...) vier voll einsatzbereite Flugzeuge in die Ukraine überführen", sagte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau.