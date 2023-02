Kriminalität Ex-Nationalteam- und Purbach-Fußballer vermutlich in Wien getötet

B ei dem 43-jährigen Mann, der am Mittwoch kurz vor 12.00 in Wien-Simmering von einem 46-Jährigen erschossen worden ist, handelt es sich laut vorerst unbestätigten APA-Informationen um den Ex-ÖFB-Fußballer Volkan Kahraman, der seine aktive Karriere 2010 in Purbach ausklingen hatte lassen. Eine offizielle Bestätigung zur Person der Opfers vonseiten der Polizei lag vorerst nicht vor.