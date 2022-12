Kriminalität Großrazzia im Raum Linz gegen kalabrische Mafia

Polizisten durchsuchten im Raum Linz Pizzerien Foto: APA/THEMENBILD

W egen des Verdachts der organisierten Kriminalität sind Dienstagmittag zeitgleich in Linz, Leonding und Gallneukirchen Pizzerien, Büros, Wohnungen sowie ein Autoverkaufsplatz an 14 Standorten durchsucht worden. Die Großrazzia des Bundeskriminalamts und oö. Landeskriminalamts sei "von der italienischen Staatsanwaltschaft Catanzaro (Kalabrien) mittels europäischer Ermittlungsanordnung angeregt" worden, bestätigte am Mittwoch das Bundeskriminalamt oö. Medienberichte.