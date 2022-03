Regierung und Länder wollen mehr Geld für Sicherheit

Das sogenannte Krisenkabinett der Bundesregierung ist am Donnerstag mit den Landeshauptleuten zusammengetroffen, um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu beraten. Im Anschluss erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem Pressestatement mit dem Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz Markus Wallner (ÖVP), man sei einig, dass man mehr in Landesverteidigung, innere Sicherheit und Krisenvorsorge investieren müsse.

