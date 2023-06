Katastrophen Krisensicherheitsgesetz im Ministerrat beschlossen

Innenminister Karner hofft auf ein Einlenken der SPÖ

D as von der Bundesregierung bereits im Oktober 2021 angekündigte Krisensicherheitsgesetz ist am Mittwoch im Ministerrat beschlossen worden. Herzstück der Neuaufstellung ist die Einrichtung eines Bundeslagezentrums im Innenministerium. Die Opposition übte in der Vergangenheit scharfe Kritik und verweigerte die Zustimmung zu der Materie, für die in Teilbereichen eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig ist. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hofft auf die Zustimmung der SPÖ.