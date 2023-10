Kritik an bürokratischen Hürden für Tageseltern

Tageseltern betreuen Kinder vom Säuglingsalter bis zur Volksschule in einer familienähnlichen Struktur und können dabei auch Tagesrandzeiten und Ferien abdecken. Vor allem Kindern, die sich in größeren Gruppen nicht wohlfühlen oder zurechtfinden, komme diese Betreuungsform entgegen. Dennoch fehle es an nachhaltigen Fördermodellen für diese Betreuungsform, kritisierte die zuständige Fachreferentin Rebecca Janker vom "Hilfswerk" in einer Aussendung.

Tageseltern würden in vielen Bundesländern nur unzureichend gefördert. Während die Kosten für Kinderbetreuung in Einrichtungen zur Gänze übernommen würden, sei es bei Tageseltern nur ein Teil. Wer Tagesmutter oder -vater werden will, muss sich laut "Hilfswerk" außerdem bis zu sechsmonatigen "bürokratischen Spießrutenläufen" stellen, diese arbeits- und zeitintensive Vorbereitungsphase schreckt laut Janker aber "viele interessierte Personen" ab.

Das sei auch deshalb ärgerlich, weil immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne durch Tageseltern am Betriebsstandort maßgeschneiderte Kinderbetreuung anbieten würden. Hier gebe es noch die zusätzliche Hürde, dass nicht überall Tageseltern auch außerhalb der eigenen Wohnung tätig sein dürfen. "Die Bundesländer legen innovativen Unternehmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern wollen, große Steine in den Weg", kritisierte Janker. Von der immer wieder geforderten Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung und von einer Entlastung berufstätiger Eltern sei man hier "meilenweit entfernt".