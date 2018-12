"Dieser Regierung geht es nicht um echte Lösung, im Gegenteil, sie kürzt auch noch Förderungsmaßnahmen beim AMS und behindert damit Integration", findet die NEOS-Obfrau. "Die Sprachtrainer und Lehrer die dadurch ihren Job verlieren, müssten eingesetzt werden, und zwar in Brennpunktschulen, denn diese brauchen dringend mehr Unterstützung bei ihren Integrationsanstrengungen."

Im vergangenen Schuljahr arbeiteten, wie eine Anfrage von NEOS zeigt, allein in Wien 260 Lehramtsstudierende - also noch nicht fertig ausgebildete Lehrer - an den Pflichtschulen. Zudem müssten einige Pädagogen dauerhaft Überstunden machen. In ganz Österreich fallen laut Meinl-Reisinger pro Schuljahr rund fünf Millionen bezahlte Überstunden an - dazu kommen unentgeltliche Supplierungen. Zudem stiegen auch die Schülerzahlen weiter.