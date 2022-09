Heute im Ministerrat Kritik vor Beschluss des Strompreis-Deckels

Mit dem Strompreisdeckel soll die Kostenexplosion eingedämmt werden Foto: APA

D ie Regierung beschließt heute im Ministerrat den Strompreisdeckel, der zumindest für einen Teil der Rechnung einen niedrigeren Tarif garantiert. Konkret zahlt man bis zu 2.900 Kilowattstunden nur zehn Cent pro kWh, erst darüber den Marktpreis. Hier setzte am Vormittag Kritik von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr, geäußert im Ö1-"Morgenjournal", an. Da so bei rund der Hälfte der Kunden der gesamte Stromverbrauch subventioniert werde, falle der Sparanreiz weg.