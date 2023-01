Neuerung Kroatien bei Schengen: Von der Leyen traf Plenkovi?

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Auch Kroatien führt den Euro ein Foto: APA/dpa

M it einem Treffen auf dem nunmehr ehemaligen Grenzübergang Bregana haben am Sonntag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar und der kroatische Regierungschef Andrej Plenković symbolisch den Schengen- und Eurobeitritt Kroatiens begangen. Alle drei sprachen von einem historischen Tag für das jüngste EU-Land. "Heute, am 1. Jänner 2023, hat Kroatien all seine strategischen, politischen und staatlichen Ziele erreicht."