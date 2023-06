Fußball Kroatien-Star Modric lässt Zukunft in Nationalteam offen

Modric ist bei Kroatien weiter Stammkraft Foto: APA/dpa

K roatiens Fußball-Star Luka Modric hat offen gelassen, ob er beim Finalturnier in der Nations League in dieser Woche seine letzten Spiele in der Nationalmannschaft absolviert. "Da will ich gar nicht dran denken. Das würde mich nur von dem Ziel ablenken, für das ich hier bin, und das ist die Nations League zu gewinnen", sagte der 37-Jährige vor dem Halbfinale am (heutigen) Mittwoch (20.45 Uhr) in Rotterdam gegen Gastgeber Niederlande.