Wiener soll drei seiner Kinder getötet haben .

Ein 56-jähriger österreichischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Kroatien soll seine drei Kinder getötet haben. Die Polizei fand in der Nacht auf Samstag einen vierjährigen Buben und Zwillinge im Alter von sieben Jahren leblos in der Wohnung des Vaters in Zagreb. Der Verdächtige wurde benommen in der Wohnung angetroffen und befindet sich im Krankenhaus, berichteten kroatische Medien.