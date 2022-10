London Krönung von König Charles III. am 6. Mai in London

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Krönung von König Charles III. am 6. Mai Foto: APA/dpa

D er britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. "Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden", teilte der Palast am Dienstag mit.