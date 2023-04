Medien "Krone"-Redaktionsbeirat meldet sich in Inseraten-Affäre

M it einem auf Seite 3 der Sonntagsausgabe der "Kronen Zeitung" abgedruckten "Brief an den Herausgeber" meldet sich der Redaktionsbeirat des auflagenstärksten Blattes der Landes in Folge einer Hausdurchsuchung im Umfeld von Herausgeber Christoph Dichand zu Wort. Darin spricht das Gremium Dichand das Vertrauen aus und verwehrt sich gegen Vorwürfe der politischen Einflussnahme.