MotoGP KTM-Fahrer Binder gewinnt MotoGP-Sprint in Jerez

Binder gewinnt Sprint nach turbulenter Startphase in Jerez Foto: APA (AFP)

K TM-Pilot Brad Binder hat sich den Sprint-Sieg der MotoGP vor dem Großen Preis von Spanien in Jerez de la Frontera gesichert. Der Südafrikaner ließ am Samstag Francesco Bagnaia (ITA) und Teamkollege Jack Miller (AUS) hinter sich. Das Rennen über elf Runden (48,653 km) hatte nach mehreren Stürzen neu gestartet werden müssen. WM-Leader Marco Bezzecchi, der von Rang 13 ins Rennen gegangen war, wurde Neunter. Am Sonntag geht es ab 15.00 Uhr (live ServusTV) um die vollen Punkte.