MotoGP KTM-Pilot Binder im MotoGP-Sprint von Le Mans auf Platz zwei

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Binder im Sprint auf Platz zwei Foto: APA/AFP

K TM-Pilot Brad Binder ist beim Sprint der MotoGP vor dem Großen Preis von Frankreich nach einer Aufholjagd auf den zweiten Platz gefahren. Der Südafrikaner startete am Samstag in Le Mans von Startplatz zehn und musste sich am Ende nur dem Spanier Jorge Martin (Pramac) geschlagen geben. WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) wurde Dritter, Marc Marquez (Honda) landete bei seinem Comeback nach einer Handverletzung auf Platz fünf. Am Sonntag geht es ab 14.00 Uhr um die vollen Punkte.