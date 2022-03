KTM-Sieg in MotoGP durch Miguel Oliveira in Indonesien

Der Portugiese Miguel Oliveira hat am Sonntag im von Regen beeinträchtigten Motorrad-Rennen der MotoGP-Klasse in Indonesien auf seiner KTM einen sicheren Sieg gefeiert. Nach mehr als einstündiger Rennverzögerung wegen des Wetters feierte der 27-Jährige vom siebenten Startplatz weg seinen vierten MotoGP-Erfolg. Sein Teamkollege Brad Binder hatte davor beim Saisonbeginn in Katar Rang zwei geholt. Der Südafrikaner ist nach zwei Rennen in der WM-Wertung Zweiter, Oliveira Vierter.

