Skispringen Kubacki siegt in Innsbruck knapp vor Granerud -Kraft Vierter

APA / BVZ.at

Stefan Kraft überzeugte am Bergisel mit Rang vier Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er Pole Dawid Kubacki hat in Innsbruck den bisher die Vierschanzentournee dominierenden Halvor Egner Granerud knapp besiegt. Der Pole gewann am Mittwoch das Bergiselspringen vor dem Norweger, der seinen komfortablen Vorsprung in der Tournee-Gesamtwertung wahrte. Granerud geht mit einem Polster von 23,3 Punkten in das abschließende Dreikönigsspringen am Freitag (16.30 Uhr/live ORF 1) in Bischofshofen. Als bester Österreicher landete Stefan Kraft auf Rang vier.