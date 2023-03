Verkehrsinfo Künftig höhere Strafen für Handy am Steuer

AB APA / BVZ.at

Strafen für das Benutzen von Handy am Steuer werden verdoppelt Foto: APA/dpa

G eldstrafen für Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer oder die Gurt- und Helmpflicht werden angehoben. Künftig kostet es 100 Euro statt 50 Euro, wenn Autofahrer während der Fahrt erwischt werden. Wird die Zahlung verweigert oder tappen Lenker mit Handy in der Hand in eine Radarfalle, kann das bis zu 140 Euro kosten. Bisher waren es 72 Euro. Eine entsprechende Novelle zum Kraftfahrgesetzes (KFG) passierte Mittwochabend den Verkehrsausschuss des Nationalrats.