Kufstein Frau nach Würgeattacke im Spital gestorben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

In Kufstein verstarb eine Frau, nachdem sie gewürgt worden war Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

E ine 51-jährige Frau ist am Samstag im Bezirkskrankenhaus Kufstein gestorben, nachdem sie am 25. März von einer 29-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden war. Dies teilte die Polizei am Montag mit. In einer Wohnung entbrannte ein Streit zwischen den beiden Frauen, beide waren laut Polizei stark alkoholisiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, musste die 51-Jährige reanimiert werden. Sie kämpfte seither auf der Intensivstation um ihr Leben.