Kultur Oper "Don Pasquale" feierte bei Festspielen Erl Premiere

Geradlinige Donizetti-Oper im Panoramaformat bei Festspiele Erl Foto: APA/Tiroler Festspiele Erl

D ie Oper "Don Pasquale" von Gaetano Donizetti hat am Dienstagabend bei den Tiroler Festspielen Erl in der Regie von Caterina Panti Liberovici und unter der musikalische Leitung von Giuliano Carella ihre Premiere gefeiert. Der Opernklassiker überzeugte vor allem durch historische Kostüme und durch eine Art Panoramabühne, in der stets mehrere Handlungsebenen sichtbar waren.