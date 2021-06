steirischer herbst wählt den radikalen "Way out" .

Der steirische herbst steht heuer unter dem Motto "The Way Out" und wird sich "radikal nach draußen wagen", einerseits heraus aus dem Lockdown, andererseits heraus aus der "institutionellen Blase". "In diesem Jahr wird der öffentliche Raum sehr präsent sein", kündigte Intendantin Ekaterina Degot am Montag bei der Programmpräsentation an. Der herbst beginnt heuer bereits am 9. September, einen Vorgeschmack gibt es schon Ende Juni mit den Rabtaldirndln.