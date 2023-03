Elisabeth Schweeger: Erinnerungskultur als Basis für Zukunft

Werbung

Europäische Kulturhauptstadt wird nächstes Jahr erstmals eine inneralpine ländliche Region sein: 23 Salzkammergut-Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark beteiligen sich, allen voran Bad Ischl als Bannerstadt. Mit 27 Millionen Euro hat die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 nicht einmal die Hälfte des Budgets von Linz09. Die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger sieht das pragmatisch: "Das war die Vorgabe, und damit geht man um." Sie kann der Situation auch etwas Positives abgewinnen: "Das regt den kreativen Geist an." Zusätzliches Geld holt man sich vor allem durch Kooperationen: "Das ist in der Kunst seit vielen Jahrzehnten übliche Praxis" und "Das Prinzip der Kulturhauptstadt Europas ist ja ein Miteinander innerhalb Europas und in der Welt". Auch mit dem ebenfalls 2024 stattfindenden Brucknerjahr arbeite man viel zusammen, "deshalb gibt es da keine Konkurrenz. Ich denke, wir werden jetzt gut begleitet von Bund und Ländern. Das geht schon."

Besonderen Wert legt Schweeger auf das Thema des jüdischen Lebens im Salzkammergut, "Erinnerungskultur ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch eine Aufgabe, die von der EU gestellt wird. Ohne Erinnerungskultur gibt es keine Zukunft", sagt sie. "Mir geht es nicht darum, den Moralapostel zu spielen", sondern um Klarstellungen. "Der Vorteil einer Kulturhauptstadt ist, dass sie in der Lage ist, über künstlerische Projekte und Interventionen drauf hinzuweisen, was wir uns in der Vergangenheit vielleicht auch angetan haben. Welche Kunst haben wir zum Teil verhindert. Da haben wir uns selbst geschadet." Nachsatz: "Wir wollen ja keine Wiederholungstäter sein."

Ein herausstechendes Projekt in diesem Zusammenhang ist die "Reise der Bilder" mit dem Linzer Kunstmuseum Lentos: Das Salzkammergut war im Zweiten Weltkrieg Umschlagplatz für hochkarätige Kunst. Adolf Hitler ließ im Springerstollen in Altaussee Exponate für sein in Linz geplantes Führermuseum bunkern, Kunsthändler lagerten in Stollen und Villen Kunstwerke ein. Manches wurde dort zum Schutz verwahrt, sehr vieles aber war geraubt oder zu Spottpreisen von meist jüdischen Besitzern angekauft. Auf einen dieser Kunsthändler, Wolfgang Gurlitt, geht die Sammlung das Linzer Lentos zurück, das sich bereits mit einigen Restitutionen konfrontiert sah und sich laufend mit diesem Teil seiner Geschichte auseinandersetzt.

Das Lentos beherbergt auch die Hauptausstellung der mehrteiligen "Reise der Bilder". Die Vorbereitung war durchaus herausfordernd: "Viele Bilder sind im Ausland und können nicht so einfach wieder zurückgeholt werden. Da hat es Support der EU gebraucht", schildert Schweeger. Im Kammerhofmuseum Bad Aussee gehe es dann "quasi um den kaufmännischen Hintergrund. Dass die Bilder für fast nichts angekauft wurden und für fast nichts weitergegeben wurden." In Lauffen thematisieren zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler systematischen Kunstraub im Lauf der Geschichte. "Wichtig war mir, dass wir von dem Raub ausgehen, aber zeigen, dass das kein Einzelphänomen ist. Dass wir uns damit beschäftigen müssen: Wie gehen Sieger mit Besiegten um? Wie gehen sie mit deren Kultur um? Ich finde, das fängt viel früher an. Jeder, der versucht hat, ein Terrain einzunehmen, hat versucht die Kultur dort entweder zu verändern oder zu vereinnahmen oder mit seinen eigenen Ansprüchen zu überbauen."

Das führt in die Gegenwart: Welche Rolle spielt der Ukrainekrieg im Programm? "Er ist automatisch da. Die Künsterlerinnen und Künstler bringen das mit hinein", verweist Schweeger auch auf die von ihr kokuratierte Lesereihe zu Stefan Zweig: "In den 1920ern war es ja eine ähnliche Situation" als Demokratisierungsversuche durch aufstrebende Nationalismen in Autokratismus gemündet seien. Man versuche, Künstler aus der Ukraine einzuladen, aber ebenso vom Balkan - "weil die Habsburgisierung des Balkans heute auch kulturelle Aneignung genannt werden könnte". "Wir werden einen größeren Thinktank gründen, der sich mit diesem Thema befasst", kündigt sie an, denn: "Das wird uns noch lange beschäftigen."

Das Problem des Übertourismus, das bei der - vor Corona erfolgten - Konzeption des Kulturhauptstadtjahres stark im Zentrum gestanden war, sei "nach wie vor ein wichtiges Thema, weil sich die Region über den Tourismus definiert." Man müsse den Tourismus "umdenken" und sehen, "dass es beim Reisen immer darum geht, dass ich etwas in ein Land bringe, aber dass mir das Land auch etwas zurückgibt. Das ist immer ein Austausch. Deswegen haben wir eine Programmlinie 'Sharing Salzkammergut - die Kunst des Reisens' genannt." Man wolle verhindern, dass die Leute nur einen Tag bleiben, "weil diese Eintagsausflügler bringen wenig. Es geht um Entschleunigung." Es sei wichtig, "dass der Tourismus nicht nur im Sommer oder im Winter stattfindet, sondern sich ressourcenschonend über das Jahr ausdehnt". Entsprechend konzentriert sich die Programmierung der Kulturhauptstadt auch auf die Zeit abseits des Hochsommers, wo ohnehin zahlreiche Festivals im Salzkammergut stattfinden.

Zuletzt hatte Schweeger ein Projekt gegen Bodenversiegelung auf Initiative von Hubert Achleitner (von Goisern) vorgestellt, das mit der TU Wien erarbeitet wird. Vom Kollektiv "Curating Spaces" wurden Leerstände erhoben, die man für kulturelle, in der Folge aber auch für andere Zwecke zu nutzen kann. Für sie sei am Anfang nur die Frage gestanden "Wo präsentiert sich denn die Kunst?", schildert Schweeger das Zustandekommen. Und Achleitner habe gleichzeitig das Thema Bodenversiegelung eingebracht. "Da haben Bereiche einfach zueinander gefunden. Eine Programmlinie heißt 'Building the new'." Es gehe darum, welche Baukultur im ländlichen Raum möglich ist. Man wolle daher "Kenntnis vermitteln" über ökologische Materialien und Strategien gegen Versiegelung, Bewusstsein schaffen für einen "ländlichen Raum, in dem es sich adäquat leben lässt". Die Grundannahme: "Bei jedem Abriss erzeugt man CO2 und bei jedem Neubau auch. Es geht also um Reduktion, zu Beispiel mit Revitalisierung von Leerständen." Bekanntlich ein schwieriges Thema auf kommunaler Ebene, aber: "Die Gemeinden öffnen sich jetzt", sieht sie erste Erfolge.