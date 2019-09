In den Themenausstellungen "Human limitations - limited humanity" in der PostCity und in den Projekten der "CyberArts"-Ausstellung wird die Technologie durchaus kritisch hinterfragt und werden von den Medienkünstlern neue Nutzungsmöglichkeiten aufgezeigt. In den Positionen zum Starts Prize der EU-Kommission wird vor allem der demokratische, europäische Standpunkt hervorgehoben.

Weitere Höhepunkte sind das neue Musik-Festival "AIxMusic", das am Samstag ins Augustiner-Chorherren-Stift St. Florian führt, die Schau "Ars and the City" im Kunstmuseum Lentos, die Visualisierte Klangwolke im Donaupark, Veranstaltungen im Ars Electronica Center, im Mariendom und in der ganzen Stadt. Das Festival findet zum letzten Mal in der PostCity am Hauptbahnhof statt, das ehemalige Postverteilzentrum wird anschließend komplett umgebaut.